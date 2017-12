Campaccio, l'università del «cross» E l'atletica fa il bilancio del 2017

Ormai è una tradizione: alla vigilia del Campaccio, lo storico cross di San Giorgio Su Legnano che si correrà come sempre il 6 Gennaio l'atletica si siede a un tavolo e fa il punto su di sé, sui suoi protagonisti, sui passi avanti che sono stati fatti, non chiudendo fuori dubbi e domande. Sarà così anche all'inizio del prossimo anno in occasione della sessantunesima edizione del Cross del Campaccio. Venerdì 5 Gennaio, alle 15.00 presso il Pala Bertelli si aprirà infatti il convegno dal titolo «Go for the Gold, Come ci allenavamo ieri, storia o metodologia ancora attuale? moderato da Antonio La Torre. A parlarne saranno due tra i tecnici che hanno fatto e continuano a fare la storia della corsa azzurra : Giorgio Rondelli, allenatore che ha firmato i successi di molti élite italiani come, tra gli altri, Alberto Cova, Francesco Panetta e Danilo Goffi e che si soffermerà su metodologie e scelte che portarono a quei risultati, e Renato Canova, tecnico e «deus ex machina» dei progressi e delle vittorie di Maria Curatolo, Ornella Ferrara, Maura Viceconte e Stephen Cherono e ultimo, ma non certo meno importante, Sondre Nordstadt Moen, nuovo primatista europeo di maratona, che affronterà la tematica «Possono i bianchi correre ancora forte?». Canova riporterà appunto le esperienze di Moen dai cross alla maratona. Il convegno, dedicato ad atleti, tecnici e dirigenti, è organizzato da Associazione Officina Atletica in collaborazione con U.S. Sangiorgese e con il patrocinio del Comitato Regionale Fidal Lombardia.