Campus estivi per ragazzi a Teatro Litta e Scuola Grock

Viviana Persiani

La scuola sta finendo e un anno se ne va. Parafrasando il refrain di una vecchia canzone, ci si rende conto che i ragazzi, da questo punto in poi, rischiano di ritrovarsi annichiliti davanti alla tv o ad una Play Station. Perché, invece, non approfittare dell'estate per educarli all'arte, alla creatività e al teatro, offrendo loro, magari, l'opportunità di scoprire un talento? Al Teatro Litta di Corso Magenta tornano i campus estivi per bambini dagli 8 ai 13 anni che potranno divertirsi giocando a teatro, iniziando da dietro le quinte. Dall'11 al 6 luglio e dal 3 al 7 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 16,30 i bambini potranno affrontare, di settimana in settimana, temi differenti sviscerando le diverse anime dell'arte teatrale: dal musical, alla prosa, dalla scenografia al trucco e parrucco, fino ai costumi di scena.

I bambini si avvicineranno a un'arte antica, con allegria e divertimento, accompagnati dalla professionalità coinvolgente dei docenti. Nel costo settimanale di 220 euro è previsto pranzo e merenda che i futuri artisti e teatranti, al massimo 15 a settimana, potranno consumare in compagnia nel Boccascena Café del Teatro. Nel caso di iscrizione a più settimane o di adesione di fratelli o sorelle, il costo sarà di 200 euro.

Per le iscrizioni è possibile recarsi presso l'Ufficio Corsi del Teatro Litta di Corso Magenta 24, aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, oppure contattare i seguenti recapiti: mail: corsilitta@mtmteatro.it - Tel: 02-8055882 - Cell: 393.3110250. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 15 partecipanti massimo a settimana.

La parola d'ordine è divertimento anche per i campus organizzati dalla Scuola di Grock, una scuola di formazione teatrale professionale molto ambita da chi vorrebbe, un giorno, calcare le tavole di un palcoscenico. Di certo, non ci si può non divertire partecipando alle «Vacanze da Grock», perché dall'11 al 29 giugno, dal lunedì al venerdì in via Muzio al 3 (Melchiore Gioia) dalle 9,30 alle 17,30, tra giochi e training teatrali, momenti divertenti di improvvisazione teatrali e di drammaturgia collettiva e laboratori anche per la preparazione di costumi e di oggetti per la scenografia, i bambini saranno impegnati in attività collettive, lasciando ampio spazio al loro estro e alle stravaganze.

Suddivisi per fasce di età, i partecipanti potranno seguire spassosi programmi, adeguati alla loro età (8-10; 11-13). E dopo una settimana di attività ludico-ricreativa, il venerdì, ultimo giorno del campus, alle 16,15 il teatro aprirà le porte ad amici e genitori per una lezione aperta.

«Il teatro - spiega Gaia Calimani, presidente della Fondazione Palazzo Litta per le Arti Onlus presso Teatro Litta Mtm - è terapeutico, è disciplina e soprattutto unisce le persone: e oggi c'è tanto bisogno di stare con gli altri per alimentare il nostro spirito di solidarietà».

Per informazioni, si può telefonare dopo mezzogiorno al numero 02.66988993, o al + 39 333.4060707, attivo dalle 10 fino alle 23. Il costo di una settimana è di 180 euro, con prezzi vantaggiosi in caso di iscrizione a due o tre settimane (o di iscrizione di fratelli o sorelle).

Nel costo sono previste le attività del campus, mentre ogni partecipante provvederà al pranzo al sacco.

É possibile iscriversi entro il 5 maggio compilando il modulo d'iscrizione e versando un anticipo di 100 euro a titolo di caparra confirmatoria.

I campus partiranno con il raggiungimento minimo di 12 partecipanti: in caso contrario, o per cause imputabili alla struttura, l'importo della caparra sarà rimborsato.