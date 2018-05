Campus Trenord, viaggi e sconti per le scuole

Al via il «Campus Trenord», che prevede itinerari in treno e proposte per le scuole per l'anno 2018/2019. Il progetto è dedicato alle scuole della Lombardia per guidare bambini e ragazzi a utilizzare e conoscere il treno come mezzo di trasporto sostenibile e comodo, comprendendo numerose offerte di viaggio e di proposte di itinerari didattici verso musei, parchi urbani e naturalistici in Lombardia e un percorso virtuale interattivo per accompagnare i giovani alla scoperta del mondo della ferrovia, fra storia, curiosità e innovazione.

In vista della prossima estate sono disponibili sul sito Trenord proposte dedicate ai gruppi di oratori e centri estivi, per gite fuori porta in treno, senza problemi di traffico né di parcheggio. Le comitive di almeno dieci persone possono godere di sconti del 50% per i ragazzi fino ai 13 anni, del 20% per i viaggiatori dai 14 anni in su. Inoltre gli insegnanti accompagnatori delle scolaresche viaggiano sempre gratis. «Campus Trenord» permette anche di usufruire di sconti dedicati presso musei, mostre, parchi in Lombardia, con possibilità di partecipare a visite guidate e laboratori didattici: dal Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri a Capo di Ponte (BS) al Complesso Monumentale del Duomo di Milano, dai Laboratori di Fondazione Lombardia per l'Ambiente a Seveso al museo della Scienza e della tecnologia a Milano, dal Museo del Novecento a itinerari guidati alla scoperta della città di Milano.