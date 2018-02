Il capo era in Spagna tra yacht e hotel 5 stelle

Nella banda di truffatori non c'era un vero e proprio capo ma il personaggio più carismatico è senz'altro il napoletano Luigi Murolo, 32enne residente a Barcellona da tempo. Era lui ad aver scelto la città spagnola come base per la «centrale telefonica» delle truffe. Da lì, infatti, partivano le telefonate alle vittime in Italia su indicazione dei complici in strada che avevano il compito di individuarle. Gli altri membri della banda erano il cugino Michele Diana (22enne incensurato), Sergio Paudicio (28 anni), Benito Scarallo (30 anni) e Stefano Pacilio (32 anni). Murolo aveva uno stile di vita da milionario, tra yacht di lusso, alberghi a 5 stelle e ristoranti stellati, come racconta lui stesso sulla sua pagina Facebook. In casa di Diana sono stati trovati 36mila euro in contanti e molti gioielli smontati in pezzi. L'oro era portato a Napoli in treno e nascosto nelle mutande.

PaFu