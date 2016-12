Capodanno stellato Ecco i locali in città per un cenone doc

Si avvicina la notte di San Silvestro che porta con sé il brivido di un brindisi e l'augurio per un anno ricco di soddisfazioni e sorprese - si spera - liete. Tra bilanci e attese l'ultima notte dell'anno e la prima di quello nuovo hanno sempre un sapore particolare.

Ma le cene, si sa, sono anche piacere. E Milano non ama solo cotechino e lenticchie. Molti concittadini festeggeranno a tavola: emerge dal recente sondaggio condotto da «The Fork», piattaforma di prenotazioni di TripAdvisor, secondo cui il 77,6 per cento degli intervistati brinderà fuori casa e il 55,2 sceglierà ristoranti di fascia media, specializzati in tipicità regionali. Un dieci per cento si impegnerà nella ricerca di ristoranti di alta cucina, a cui destinerà la maggior parte del budget previsto per le feste.

Se non avete ancora pensato al vostro cenone di Capodanno perché non puntare in alto, enogastronomicamente parlando? Le offerte per chi ha deciso di trascorrere a Milano l'inizio dell'anno che sta arrivando non mancano. E con esse anche le più disparate proposte di menu: le lenticchie, il cotechino, il cappone e il panettone tornano ricorrenti nelle proposte per la prima cena del 2017 e contemporaneamente l'ultima del 2016. Naturalmente ci saranno varie rivisitazioni con alleggerimenti e correzioni che offriranno sicuramente un aspetto diverso da quello che si sarebbe assaggiato a tavola di parenti e amici.

Abbiamo selezionato cinque eccellenze per un Capodanno indimenticabile da consigliare a chi stesse ancora pensando dove trascorrerlo; anche se il 52 per cento ha già prenotato con due o più settimane di anticipo, quasi la metà di Milano deve ancora prendere la decisione finale. È il brivido del last minute.