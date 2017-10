In carrozzina per conoscere gli ostacoli

Provare per un giorno a immedesimarsi in chi deve girare la città in carrozzina e si trova a combattere con troppi ostacoli urbani. É il senso dell'iniziativa promossa ieri dal Municipio 6. Il presidente Santo Minniti, la giunta, i consiglieri del municipio e i cittadini hanno voluto e organizzato questa piccola avventura domenicale: provare a girare per le strade della zona su una carrozzina, per imparare cosa significhi incontrare piccoli e grandi ostacoli che impediscono il movimento e compromettono l'autonomia di tanti milanesi. «Ostacoli costruiti - riferisce Lisa Noja, delegata del sindaco alle Politiche per l'accessibilità - ma anche creati temporaneamente dalla maleducazione di singoli, che non si rendono conto di come inciviltà quotidiane rendano molto difficile la vita, già complicata, di chi si muove su una carrozzina». Con il presidente Santo Minniti e l'assessore Rabaiotti, che si è unito «a questa gioiosa truppa di partecipazione civica - riferisce Noja - ci siamo detti che ne organizzeremo altre, invitando a prendere parte all'avventura su quattro rotelle anche i tecnici del Comune e magari quelli della sovrintendenza. Perché quella dell'accessibilità è una grande sfida collettiva e tutti devono capire quanto sia importante e quanto fondamentale può essere il ruolo di ciascuno nel vincerla».