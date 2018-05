Cervo si perde in città, catturato e portato all'oasi

Molto spaventato e smagrito si è spinto fino alla città, tra auto parcheggiate a palazzi. Ieri all'alba alcuni abitanti hanno notato un giovane esemplare maschio di cervo reale (nella foto) che si aggirava, disorientato, tra via Cefalù e via Gallarate, nella zona del cimitero Maggiore.

È intervenuta l'Unità tutela animali della polizia locale, che ha sorpreso l'animale di circa 90 chili in mezzo alla strada. Ci sono voluti sei uomini, impegnati per cinque ore, per catturarlo e portarlo al sicuro. Gli agenti hanno spinto il cervo verso un cortile dove sono riusciti a sedarlo sparandogli il narcotico con un fucile speciale. Poi in sei lo hanno caricato su un pick-up fornito dalla Protezione civile e lo hanno portato all'oasi faunistica di Vanzago, dove verrà curato. L'animale era lievemente ferito agli zoccoli, scalfiti dalla corsa sull'asfalto. Per il resto è in buone condizioni di salute.

Ma da dove arriva l'animale selvatico? Gli esperti non se lo spiegano. Potrebbe provenire da qualche area del Parco Sud, che non è affatto vicino a dove il cervo è stato ritrovato ma da dove in passato sono partiti altri esemplari simili che si sono avvicinati alla città. L'animale di ieri, che di certo si è perso, potrebbe aver fatto lo stesso percorso. Quando il giovane cervo avrà ricevuto le cure di cui ha bisogno, verrà di nuovo liberato in un'area adatta a lui.

CBas