Chinatown, farmaci fuorilegge in erboristeria

Oltre 30mila medicinali e dispositivi medici venduti illegalmente all'interno di un'erboristeria di Chinatown, in via Giordano Bruno. Li ha rinvenuti e sequestrati l'Unità antiabusivismo della polizia locale. Durante i controlli sono state trovate, nascoste in diversi luoghi, mazzette di banconote da 50, 100 e 200 euro per un totale di 70mila euro. Denaro sequestrato perché frutto dell'attività illegale.

I vigili, dopo un controllo nel locale, ha potuto verificare che il gestore, un uomo di 40 anni di origine cinese, vendeva senza abilitazione sia farmaci da banco sia quelli acquistabili solo con ricetta medica (come antibiotici e antiinfiammatori). I medicinali presentavano inoltre etichettature non conformi alla normativa o senza l'indicazione di scadenza.

In totale sono state sequestrate oltre 5mila confezioni di medicinali e 25.700 dispositivi medici, tra i quali aghi per agopuntura, siringhe, cannule da flebo, stetoscopi. Il denaro contante suddiviso in mazzette, impacchettate in fogli di giornale o sacchetti di plastica, è stato invece trovato nascosto dietro le scatole di merce in fondo agli scaffali, in un cassonetto delle tapparelle e in cassetto sotto piante officinale essiccate.

Il titolare del negozio non è stato in grado di giustificarne la provenienza, verosimilmente legata all'attività illecita. Le banconote sono state sequestrate e sono ancora in corso le indagini per ricostruire i movimenti del denaro. Il titolare dell'erboristeria con precedenti specifici e denunciato già tre volte negli ultimi anni, è denunciato a piede libero per esercizio abusivo dell'attività di farmacista e per aver posto in vendita farmaci privi dell'etichettatura conforme alla normativa. Rischia pene fino a tre anni di reclusione e la sospensione dell'attività commerciale.

La polizia ha intensificato i controlli nei minimarket e nelle erboristerie. È della settimana scorsa il sequestro di farmaci venduti illegalmente in un'erboristeria di via Aleardi dove sono stati sequestrati 560 medicinali che non avevano l'etichettatura conforme alla normativa o non riportavano la data di scadenza. Anche in questo caso il titolare del negozio un uomo di origine cinese di 40 anni, è stato denunciato per gli stessi reati.

Ed è di qualche giorno prima la scoperta di un'analoga attività illecita in via Scarlatti. In questo caso, oltre al sequestro di 138 confezioni di medicinali venduti illegalmente sono stati sequestrati numerosi articoli di profumeria e cosmetici posti in vendita senza le necessarie caratteristiche previste dalla legge a tutela dei consumatori.