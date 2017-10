Dal ciauscolo umbro al panettone doc made in... Palermo

Quali sono le chicche che si presentano a Milano in questa edizione? Il ragù e il patè di chiocciole biologico toscano; da Fermo in arrivo il ciauscolo, crema di salame da spalmare direttamente sul pane tipica dei Monti Sibillini; dalla Comunità di San Patrignano, un progetto virtuoso di recupero di ragazzi che sforna, a strettissima filiera produttiva formaggi, insaccati e lievitati di qualità; la crema di malga dal Trentino Dolcelatte, la cui ricetta è stata recuperata dai racconti intorno al fuoco nelle vallate; alla coppa piacentina dei maiali Tranquilli®, una razza extrapesante; fino ai culatelli stellati dello chef Spigaroli dell'Antica Corte Pallavicina. Per gli amanti dei dolci si scoprirà la nuova focaccia di Tabiano per il Natale, creazione del pasticcere Claudio Gatti di Salsomaggiore; per la prima volta il pasticcere Angelo Grippa di Eboli con il Pan di Sele con nespole e more selvatiche; si degusterà il mandorlato di Modigliana, la cui ricetta è rimasta segreta nei secoli. Tra gli appuntamenti da non perdere, Il pasticcere palermitano Mario Fiasconaro che sarà il protagonista dello showcooking «Una degustazione dai sapori autunnali» in programma oggi 15.00 all'interno della manifestazione presso l'Area Show Cooking San Benedetto. CaRo