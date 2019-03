Clown e maschere in piazza Le feste del sabato più grasso

La città si mette in maschera, per la gioia dei bambini ma anche di tanti adulti che questo sabato grasso avranno l'imbarazzo della scelta per assistere agli spettacoli più coreografici ma anche partecipare alle feste a tema organizzate dai locali più trendy. Vediamo il programma, a cominciare dalle feste in piazza tra balli in maschera, sfilate e musiche, a coronamento del Clown festival iniziato mercoledì. Nonostante la cancellazione della sfilata di Carnevale nel cuore di Milano, le maschere Meneghino e la Cecca alle 15 in punto si recheranno ugualmente sotto il balcone del sindaco a Palazzo Marino. Un'ora prima, alle 14, Frida Kahlo e la Fiesta festeggeranno nel cortile di Palazzo Marino con la Compagnia del Carnevale Lebrighe Roger di Viareggio che organizza laboratori, performance di magia con il Mago Yassin, trampolieri, clownerie e tantissimo trucco bimbi. Leonardo da Vinci e le sue invenzioni saranno invece i protagonisti di «Bellooooo, cos'è? Il Carnevale delle invenzioni leonardite», una serie di iniziative organizzate da FOM, la Fondazione Oratori Milanesi, per le celebrazioni del 500° anniversario della morte del genio di Vinci. Le sue invenzioni sono di ispirazione per animare gli oratori con laboratori ed eventi che stimoleranno la creatività dei ragazzi.

Dai bambini ai grandi. Festa di Carnevale in maschera spagnola a Porta Venezia. Epicentro, la Tienda di Don Juan in via Tadino 3, che dalle 19 a mezzanotte ha organizzato un party caliente e coinvolgente interamente dedicato alla Spagna più autentica. Party al Fabrique di via Fantoli dove, per vivere al meglio l'edizione di Carnevale di questo party ci si veste come la propria icona anni 2000 preferita, circondati da allestimenti e visuals a tema e ballando al ritmo della musica più bella degli anni «00». Un sabato grasso da supereroi al Circolo Magnolia di Segrate: il Parco dell'Idroscalo alle 22 diventa il luogo dove fingere di salvare il mondo con i propri superpoteri, nel palco Asgard il party Trashick, nel palco Wakanda la Fresh Prince Night. All'Alcatraz si festeggia con le maschere più divertenti per diventare protagonisti del Carnival Circus Party. Per la serata sono protagonisti i Two Ops, un duo composto da batterista e dj producer, due anime musicali talmente distanti da risultare quasi perfetti. La loro produzione è caratterizzata dalle sonorità della musica EDM, che attraverso l'uso di una batteria acustica affonda inevitabilmente le proprie unghie nel rock'n'roll. Ai Magazzini Generali si fa festa in concomitanza con l'International Week, settimana ufficiale dello scambio Erasmus e degli studenti internazionali. Appuntamento sabato 9 marzo 2019 in via Pietrasanta, per accogliere tutti i nuovi studenti della città con un party che profuma di America del Sud. Il Just Cavalli propone invece un party galmour, dedicato alla città simbolo per eccellenza del Carnevale, Venezia con i suoi party esclusivi che si distingueranno per atmosfere ispirate ai film di Tim Burton.