Comandante della polizia locale beccata con cocaina nell’auto

I carabinieri della tenenza di Bollate, in seguito a un controllo, hanno requisito la pistola d’ordinanza alla comandante della polizia locale di Corbetta, la 31enne Lia Gaia Vismara. La notte scorsa, tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, verso l’1,30, la comandante è stata trovata in possesso di una bustina contenente circa tre grammi di cocaina. La donna, come riportato da Il Giorno, è stata denunciata a piede libero dai militari per detenzione di sostanze stupefacenti. La cocaina è stata rinvenuta nascosta sotto il tappetino davanti al sedile del guidatore, vicino ai pedali. La pistola d’ordinanza della 31enne, una Glock con quindici colpi, è stata quindi ritirata come avviene sempre in questi casi. Secondo quanto emerso, Vismara è stata fermata per un controllo mentre stava salendo sulla sua vettura, una Dahiatsu Terios, che era stata parcheggiata nei pressi di un campo sportivo nell’hinterland milanese.

Controllo di routine o segnalazione?

Ancora non è stato reso noto se i carabinieri di Bollate abbiano effettuato un controllo di routine o se siano andati a colpo sicuro in seguito a una segnalazione giunta da una fonte confidenziale. Il capo dei vigili di Corbetta è stata bloccata proprio mentre stava risalendo in auto per raggiungere probabilmente la sua abitazione ma, appena aperta la portiera, è stata raggiunta dai militari che le hanno intimato di spostarsi per poter perquisire la macchina. I militari hanno quindi dato il via alla perquisizione del veicolo, durante la quale hanno rinvenuto la bustina con all’interno la cocaina, sotto il tappetino del lato conducente, vicino ai pedali. La comandante è stata quindi indagata a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e privata dell’arma d’ordinanza.

La rapida carriera: da agente a comandante

Nel giugno del 2018 Lia Gaia Vismara era diventata comandante della polizia locale e responsabile del settore Sicurezza e della Protezione civile del comune di Corbetta, in provincia di Milano. La Vismara aveva iniziato la sua carriera il primo dicembre del 2013 come agente, dopo soli cinque anni era riuscita a vincere un concorso per diventare ufficiale, sbaragliando quattrocento concorrenti. Adesso la 31enne dovrà spiegare agli inquirenti perché nella sua auto fosse presente una bustina trasparente contenente tre grammi di cocaina. Se le sue spiegazioni non dovessero riuscire a convincere gli investigatori, la sua carriera, fino a questo momento molto rapida, potrebbe rischiare una battuta d’arresto improvvisa.

