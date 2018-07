Commedia di garbo su paternità discusse

Commedia francese di grande garbo ed eleganza, Toglimi un dubbio di Carine Tardieu è un'indagine sulla paternità attraverso un uomo che scopre di non essere il figlio biologico di colui che crede il suo genitore e, allo stesso tempo, apprende dalla figlia - rimasta incinta - di non sapere chi sia il padre del bambino. Un'avvincente ricerca incrociata che tocca vari temi come l'amore, il passato, il presente e la portata esplosiva delle notizie inattese. Il protagonista François Damiens nei panni di un artificiere era stato il papà dell'esilarante La famiglia Bélier, di qualche anno fa. Toglimi un dubbio non preme sul tasto della comicità, ma non sfocia nella drammaticità pur affrontando argomenti importanti. Negli anni scorsi la regista si era dedicata alla maternità, ora si occupa dei maschietti. Da non perdere per chi ama la commedia seria.

