Il Comune corre ai ripari sul logo

(...) Alessandro Litta Modignani, che ha parlato di «professionisti dell'odio contro Israele» e ha chiesto al sindaco un chiarimento su un eventuale patrocinio. Il giorno successivo il sottosegretario regionale Alan Rizzi ha condannato il tutto: «Una vergogna indegna di Milano». È quindi intervenuta la Comunità ebraica, che si è detta amareggiata e sconfortata per il fatto che venga «propagandato» in città «l'odio verso il popolo di Israele», oltretutto col logo del Comune ad «accompagnare» l'iniziativa». La Comunità (presieduta da Milo Hasbani, nella foto) ha chiesto a Sala «una chiara condanna» «e la contestuale immediata rimozione del logo». Nel frattempo il Comune aveva spiegato che l'iniziativa dei gruppi consiliari era stata sì approvata dall'ufficio di presidenza, ma che il logo non avrebbe dovuto essere usato in quel modo. Il giorno dopo Palazzo Marino è intervenuto ufficialmente, precisando che l'evento non era patrocinato né dal Comune né dalla Zona e annunciando una direttiva «volta a chiarire l'uso del logo» e a precisare che è utilizzabile solo per iniziative patrocinate od organizzate dal Comune». Letta la retromarcia, Litta si è mostrato soddisfatto: «La garbatissima e cautissima presa di distanza del sindaco - ha detto - dimostra che la nostra critica, per aver avallato un evento di odiatori di Israele, aveva colto nel segno. Per l'uso del simbolo vedremo quali regole saranno adottate, speriamo che siano improntate a chiarezza in modo da evitare che spiacevoli episodi come questo si ripetano». Quanto ai promotori, Litta li liquida così: «Dinosauri, orfani di Democrazia proletaria e del comunismo, con cui non vale la pena polemizzare».

AlGia