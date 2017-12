Coppia di anziani invalidi al freddo da 3 settimane

Via Quinto Romano 61, stabile gestito da Metropolitane Milanesi (MM). Siamo in un bilocale al sesto piano vivono Gianmario Villa e Rina Zanini, marito e moglie (nella foto, ndr) rispettivamente di 88 e 92 anni, invalidità al cento per cento per lei e all'ottanta per lui. Dall'inizio del mese il riscaldamento in questa parte della scala si è rotto per tutti i residenti e, solo grazie a una stufetta, in casa della coppia di giorno ci sono 19 gradi in camera da letto e 14 nel bagno. La notte? Meglio non pensarci. Stamattina però tutto dovrebbe risolversi.

«Davvero i tecnici di MM arrivano? È dai primi giorni del mese che chiediamo il loro intervento, telefonando anche due volte al giorno, perché è da allora che siamo al freddo. E ci siamo sentiti rispondere sempre che avrebbero sollecitato. Quindi il silenzio più totale, nessuno ci ha mai richiamato. E noi siamo rimasti sempre al freddo».

Interpellata MM spiega che i propri tecnici sarebbero usciti il 22 dicembre ma che il titolare del contratto d'affitto dell'appartamento dove materialmente si sarebbe verificato il guasto li avrebbe pregati di tornare un altro giorno perché aveva «un lutto». Da qui l'uscita programmata per oggi.

«Noi non sappiamo nulla di questo lutto: siamo al freddo da oltre tre settimane!» lamentano i coniugi che hanno chiesto aiuto a Franco Vassallo, consigliere per Milano Popolare del Municipio 7 dove presiede la commissione aree dismesse e casa.

