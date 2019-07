Corripavia «corre» per il Parkinson

Corripavia e Associazione Pavese Parkinsoniani hanno presentato «Corripavia For Parkinson» iniziativa di sensibilizzazione intorno ai temi dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone con malattia di Parkinson, patrocinata dalla Fondazione Mondino. In occasione della tradizionale gara podistica cittadina, in programma domenica 29 settembre, un team composto da soci, sostenitori e amici dell'Associazione Pavese Parkinsoniani correrà la Family Run, corsa breve (2,5 km) e non competitiva. L'iniziativa ha l'obiettivo di creare un momento di condivisione delle esigenze della persona con Parkinson, sia dal punto di vista della cura che sotto il profilo dell'integrazione sociale, con particolare attenzione alle più giovani, sotto i 50 anni di età.

L'Associazione Pavese Parkinsoniani e la Fondazione Mondino saranno presenti con uno stand informativo, presso cui sarà possibile iscriversi alla Family Run e si potrà acquistare la maglietta Corripavia For Parkinson, il cui ricavato andrà a favore dei servizi e alle iniziative che l'Associazione offre alle persone con Parkinson e ai loro familiari e caregiver. «Attraverso lo sport possiamo sia promuovere l'attenzione e una nuova sensibilità verso le persone con malattia di Parkinson ha affermato Livio Tronconi, Direttore Generale della Fondazione Mondino sia lanciare il messaggio che è possibile, per chi ne è colpito, mantenere un'alta qualità di vita». Corripavia, giunta alla 18ma edizione sarà organizzata come sempre da Asd Atletica 100 Torri e location generale sarà l'imponente Castello Visconteo dove vi sarà tutta la zona di ritrovo, partenza e arrivo. Partenza fissata alle 9.30, vi sarà la mezza maratona (21,097km) certificata e inserita nel calendario Fidal, la 10km sia nella forma competitiva che non competitiva e la Family Run da 2,5km, ideale per famiglie.