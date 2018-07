Così Milano celebra il suo Leonardo

Il 2 maggio del 1519 Leonardo moriva ad Amboise, in Francia: il 2019 sarà un «anno vinciano» con celebrazioni in tutto il mondo, e Milano ne sarà protagonista. Non potrebbe essere altrimenti: giunto nel 1482 per servire gli Sforza, Leonardo ideò il sistema dei Navigli, il Cenacolo, la Sala della Asse al Castello. In nessun'altra ha soggiornato così a lungo come a Milano, in nessun'altra ha lasciato un'eredità così tangibile. Per i 500 anni della morte, Milano e Leonardo presenta da maggio 2019 con qualche anticipazione nelle prossime settimane mostre, convegni, eventi. Grande attesa per la riapertura il 2 maggio della Sala delle Asse: il restauro sta svelando disegni vegetali finora sconosciuti. La cautela è d'obbligo, ma potrebbero essere un nuovo tassello della felice storia tra Leonardo e Milano.