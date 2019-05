«Ma Cruijff era già un fenomeno»

«Fu una partita tutta sommato facile anche se Cruijf in quella partita mise già in mostra quelle caratteristiche che ne avrebbero fatto uno dei più grandi campioni del calcio. Il suo problema fu di non avere compagni di squadra alla sua altezza, cosa che non era certo facile. Johan è stato in assoluto uno dei più grandi campioni della storia del calcio. Aveva delle qualità uniche ed è stato un calciatore con doti tecniche elevatissime: mi è bastato affrontarlo una sola volta, in quella finale, per capire che avevo di fronte un campione straordinario».

Gianni Rivera