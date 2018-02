Danni e autisti aggrediti I vandali della movida fermano i bus della notte

Treni nel mirino dei balordi? Niente di nuovo. E così dopo che un paio di sere fa un clandestino nordafricano con precedenti penali è stato arrestato per aver palpeggiato e aggredito una ragazza di 22 anni su un convoglio partito da Milano e diretto a Brescia grazie all'intervento degli uomini di Trenord, ora tocca alla linea che da Milano va a Mortara fare i conti con i vandali. Niente più bus notturni nel fine settimana. Che poi sono quelli che da Milano verso Mortara sostituiscono i treni. Niente più bus perchè la società di trasporti che gestisce il servizio affidatole da Trenord con tutta probabilità non ha più voglia di riparare i danni che il popolo della «movida» di notte si diverte a provocare. Mezzi rovinati, minacce, bullaggini più o meno diffuse tant'è che in più di qualche occasione, documentata da alcuni pendolari, sono dovute intervenire parecchie auto della polizia per normalizzare la situazione. E così stop. Come recita un comunicato di Trenord appeso in stazione: «In seguito a ripetuti atti vandalici e minacce agli autisti dei mezzi, sabato 10 e domenica 11 febbraio non saranno effettuate le corse autobus previste in partenza da Milano Porta Genova delle ore 23.20 e 0.20». Così in questo week end ma così (probabilmente) anche per quelli a venire. Con buona pace di chi quelle corse le utilizza anche per tornare a casa magari dopo un turno di lavoro e non solo dopo aver fatto bisboccia in centro o sui Navigli.

Sembra una storia vecchia ma invece è sempre, tristemente, attuale. Una realtà con cui i pendolari che viaggiano nelle ore più tarde della serata spesso si ritrovano a fare i conti: «Ormai la situazione sui treni della Lombardia è talmente fuori controllo che si arriva persino alla soppressione delle corse- spiega Riccardo De Corato, capogruppo di Fdi in Regione- La decisione presa da Trenord di interrompere le corse degli autobus 647 e 651 previste in partenza da Milano Porta Genova sono evidentemente un effetto del clima insostenibile creatosi negli ultimi tempi». Situazione difficile che riguarda anche i mezzi Atm e a cui il Comune e l'azienda hanno messo mano proprio proprio in quesri giorni approvando un paiono di sicurezza che prevede l'entrata in servizio di 70 nuove guardie giurate che opereranno in squadre miste con i controllori sulla 90-91 e su altre sette linee a richio in presidio congiunto con la polizia locale nelle stazioni metropolitane di Loreto, Centrale, Cadorna e Garibaldi.

«Da anni, inutilmente, chiediamo di prevedere pattuglie di militari sui convogli dei treni perché i vigilantes non bastano più- continua De Corato- Sia l'assessore Sorte che il sottoscritto hanno ribadito l'urgenza di questa azione, senza alcun risultato. Il ministro Pinotti, a luglio 2017, disse proprio a Milano che la cosa si poteva fare e che il Governo ci avrebbe pensato. Ma da allora non abbiamo visto nulla. Trenord deve prevedere la presenza di più vigilantes sulle carrozze, molto più degli attuali...».