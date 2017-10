Direzione Nord, alle Stelline i big di politica ed economia

I big della politica e dell'economia lombarda e nazionale a confronto in una tre giorni di incontri e dibattiti alla vigilia del referendum sull'autonomia di Lombardia e Veneto. Per capire come l'Italia può usare la direzione presa dal Nord per uscire dalla palude, e per comprendere come il Nord può mostrare la via al Paese. Lontano da stereotipi, banalizzazioni politiche e vuoti contrasti ideologici. Questo l'obiettivo ambizioso di Italia, direzione Nord, kermesse organizzata dall'associazione Amici delle Stelline e dall'Osservatorio metropolitano da domani a domenica al Palazzo delle Stelline.

Domani alle ore 15.30, dopo i saluti di Piercarla Delpiano, presidente delle Stelline, di Bruno Dapei, direttore dell'Osservatorio metropolitano si accomoderanno sul palco della Sala Manzoni alla Fondazione Stelline Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia e Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, a confronto sul tema Il Nord, la via dell'Italia. Alle 21 sarà la volta del sindaco di Bergamo, e aspirante candidato governatore, Giorgio Gori.

Sabato 14 al centro del dibattito ci sarà il sistema economico-imprenditoriale dall'innovazione tecnologica alla mobilità, con i protagonisti del territorio milanese e lombardo. Alle 10.30 la giornata si aprirà con l'evento al quale parteciperanno Salvatore Aranzulla, Sergio Scalpelli, direttore delle Relazioni esterne e Istituzionali di Fastweb, A2A, Carlo Cerami (cda Poste) e Alessandro Russo (presidente Cap Holding). Alle 15 dibattito sul tema della giustizia con Clemente Mastella e Antonio Di Pietro. Alle ore 18 si parlerà del tema della casa: si confronteranno il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori all'Urbanistica e alla Casa del Comune Pierfrancesco Maran e Gabriele Rabaiotti, i presidenti di Aler e MM, Angelo Sala e Davide Corritore.

Domenica 15 si inizia alle ore 11 in sala Porta parlando di mobilità: a confronto i vertici di Atm, il presidente di Fnm Andrea Gibelli, l'assessore ai trasporti di Regione Alessandro Sorte, il presidente di Sea Pietro Modiano, l'assessore comunale alla mobilità Marco Granelli. Alle 11.30, in sala Manzoni, intervista a Stefano Parisi. Alle 15 si confrontano i partiti con Mariastella Gelmini (Forza Italia), Alessandro Alfieri (Pd), Stefano Buffagni (Movimento 5 Stelle) Raffaele Cattaneo (Lombardia popolare) e i segretari milanesi di Forza Italia e Pd Fabio Altitonante e Pietro Bussolati.

"Gran finale" alle 17.30 col confronto tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Genova Marco Bucci.