"The disaster artist": ecco la vera storia del film più brutto di tutti i tempi

È stato il peggiore, per questo è passato alla storia. Tommy Wiseau - ma nome e cognome sono un mistero, anche se a tutti è noto così - detiene il primato del film universalmente ritenuto il più brutto di sempre. The room uscì nel 2003 e mise d'accordo tutti. Orribile. Ciò è bastato per renderlo un cult movie e giustificare il paradosso. Cinema autoreferenziale. Un'opera su di lui, anzi due. Perché The disaster artist è il titolo del libro di Greg Shapiro che era nel cast di The room insieme allo stesso regista Wiseau e ne scrisse una curiosa biografia. Oggi è anche un film realizzato da James Franco nei panni del capelluto cineasta che recita in un cameo. E domani sera alle 21 è l'appuntamento di Sala Bio al cinema Colosseo in un'anteprima da retroscena perché Wiseau è personaggio ricco di storie e di misteri.

Polacco di Poznan, ha vissuto a lungo in Francia, vagabondando per l'Europa prima di approdare in Louisiana. A quel punto ha deciso di essere americano puro tentando di convincere tutti di questa verità e ribattezzandosi Thomas-Pierre che non sarebbe il suo vero nome. Come del resto il cognome, vagamente modellato sul francese «oiseau» - uccello - che allude a uno dei molti lavori da lui svolti. Oltre al lavapiatti, il commesso e l'infermiere è stato anche venditore ambulante di uccellini giocattolo.

The room fu una pellicola insulsa, dalla trama banalissima - il protagonista è un bancario di successo, ma la fidanzata vuole sposare il suo migliore amico, quindi lo lascia e lui si uccide - e una recitazione ancora più scadente. Insomma, non ebbe nulla per farsi apprezzare, ma ciò fu sufficiente a farla diventare un monumento della cinematografia perché nessun critico e nessuno spettatore riuscì mai a spendere una sola parola per difenderlo. Oggi Wiseau gestisce un canale Youtube e alterna ai desideri di nuove opere cinematografiche gli studi di psicologia.

The disaster artist, che fa curiosamente contrasto con il musical di Natale The greatest artist ma nulla li accomuna, è la tragicomica storia vera di questo outsider di Hollywood che è diventato una leggenda del trash. L'anteprima in lingua originale sottotitolata è scontata per i lettori che si registrano sul sito.