"Dobbiamo proteggere i confini e dare aiuti alle giovani coppie"

Carlo Fidanza, candidato di Fratelli d'Italia in Ue. Perchè avete scelto di chiudere la campagna nazionale a Bergamo?

«Volevamo chiudere in Lombardia per dare un ulteriore segnale di attenzione al mondo produttivo che si sente tradito dal governo gialloverde. E a Bergamo con il candidato sindaco del centrodestra Giacomo Stucchi vogliamo abbattere l'ultimo simbolo del renzismo sul territorio, Giorgio Gori».

Cosa propone per gestire l'emergenza profughi?

«Nonostante la politica dei porti chiusi i barconi continuano ad arrivare e il problema è distribuire gli immigrati che restano sul territorio. Serve un blocco navale europeo, che fermi le partenze dall'Africa, e un fondo Ue straordinario per rimpatriare gli irregolari presenti in Italia. Se sono clandestini che vengono in Europa, il problema non è solo del nostro Paese e quindi le risorse devono arrivare da Bruxelles».

Ha detto che lo slogan scelto dal Pd locale, «Per un Europa come Milano» sembra una minaccia. Non è diventata un'isola felice?

«Milano oggi è una città che funziona dal punto di vista dell'attrattività ma ha periferie insicure, un'immigrazione fuori controllo. Il Pd ha in mente il modello delle porte aperte. Abbiamo bisogno di difendere i nostri confini e la nostra identità, le comunità islamiche che crescono con passi demografici enormi mentre gli italiani in crisi non fanno più figli. La profezia dell'Eurabia rischia di realizzarsi».

Come si può invertire il trend?

«Fdi propone un piano Ue di sostegno alla natalità per far sì che gli italiani e in generale gli europei tornino a fare figli. Non ci rassegnamo alla sostituzione etnica».

Pensa che il risultato Ue metterà in crisi il governo Lega-M5s?

«Rafforzando Fdi gli elettori potranno convincere la Lega a mollare i 5 Stelle e ricreare con noi un'alleanza per vincere alle prossime elezioni e realizzare il programma di centrodestra. Forza Italia deve fare chiarezza al proprio interno, tra patto del Nazareno e liste comuni in Sicilia i segnali di ammiccamento al Pd sono stati troppi».