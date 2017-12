Dolci da record gratis ai passanti

Dalle degustazioni gratuite all'esposizione dell'esemplare più grande del mondo in Galleria: Milano dedica il week end a uno dei suoi simboli per antonomasia. Il panettone. Prendono il via oggi le degustazioni gratuite di panettoni artigianali nelle pasticcerie e panetterie che hanno aderito all'iniziativa (indirizzi e orari nell'elenco al sito http://informa-mi-comune-milano.custmta.com) ma il culmine è atteso domani in Galleria dove sarà svelato, tagliato e offerto a milanesi e turisti il «Panettone più grande del mondo», preparato dalla pasticceria San Gregorio: 2 metri di altezza, 80 centimetri di diametro e 140 chili.

Dopo l'accensione dell'albero realizzato da Bulgari in piazza Scala con annessa illuminazione di piazzetta Capuana, quello allestito da A2a in piazza Duca d'Aosta e l'illuminazione dei caselli daziari di piazza Oberdan da parte di LuiJo, che ha acceso anche piazzetta Belloveso, ci saranno nuove accensioni. Oggi alle 17, sarà la volta del mapping sulla Torre del Filarete che sarà inaugurato in piazza Castello da uno spettacolo di canzoni natalizie. Mezz'ora dopo, i palazzi che delimitano piazza Duomo saranno percorsi da una grande installazione luminosa composta da un suggestivo effetto neve in movimento e rami innevati, a cui si sovrapporranno, come murrine, proiezioni di immagini a soggetto natalizio. L'installazione è accompagnata da una colonna sonora diffusa nei due porticati e dalla scritta «Buone Feste», proiettata sulla pavimentazione.

Domani alle 16.30, appuntamento in Galleria (lato Silvio Pellico) con il «Panettone più grande del mondo». Per realizzarlo ci sono voluti quattro giorni, 10 chili di pasta madre, 69 chili di farina, 27,6 litri d'acqua, 15 chili di tuorli, 27 chili di burro, 18 chili di zucchero, 18 chili di uvetta e 11 chili di canditi d'arancia. Il «Panettone più grande del mondo» sarà tagliato in 1.200 fette che verranno distribuite ai passanti. Contemporaneamente verranno distribuite fette in tutta la Galleria.

Non solo panettone. Il tradizionale «Mercatino di Natale» intorno al Duomo, che ha preso il via a inizio settimana resterà aperto fino al 7 gennaio. Impegnate 64 imprese a fianco e dietro il Duomo, con 32 casette in legno per offrire la piena atmosfera del Natale. Le «case-baita» hanno portoncini d'ingresso rossi ornati da ghirlande e il tetto ricoperto da muschio e neve. Il «Mercatino» è aperto tutti i giorni dalle 8.30 a mezzanotte e propone idee regalo per tutti i gusti: oggetti, porcellane, giocattoli e articoli in legno. Con il «Mercatino» vi sarà il coinvolgimento delle scuole e dell'Asilo Mariuccia con regali per i bambini che scriveranno a Babbo Natale e la mattina di Natale riceveranno i regali: la somma complessiva destinata ai doni per i più piccoli è 20mila euro. Un concerto di canti si terrà il 23 e il suono degli zampognari oggi, domeni e alla vigilia. Sempre per i bambini spettacoli dei burattini oggi e sabato prossimo, il 30 e il 5 gennaio.