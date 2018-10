La domenica "immersiva" tra dinosauri e arte

Dalle mostre che non espongono più opere d'arte ma esperienze immersive e multimediali, agli spettacoli teatrali in cui divertirsi a fin di bene. È la cultura formato famiglia, in cui gli aspetti didattici si affiancano ai risvolti ludici. Il lungo ponte di Ognissanti è l'occasione perfetta per vivere esperienze diverse con i più piccoli, senza dover per forza partecipare agli eventi a tema Halloween. Ecco allora che alla Fabbrica Vapore si entra nel mondo di René Magritte e ci si muove fra i soggetti delle sue opere più note: dagli uomini con la bombetta che fluttuano nel cielo alla pipa-non-pipa. È «Inside Magritte», esperienza tra l'evocazione di un mondo onirico e il racconto della vita di uno dei massimi esponenti del surrealismo. Sempre alla Fabbrica del Vapore c'è «Dinosaur Invasion» (fino al 3 febbraio), mostra che riproduce un parco giurassico a grandezza naturale con oltre 30 dinosauri. Un viaggio a ritroso nel tempo, 250 milioni di anni fa nell'Era giurassica, e grazie alla tecnologia degli animatronics (sistemi tecnologici e robotici in grado di muovere le grandi e fedeli riproduzioni dei dinosauri) i dinosauri muovono corpo, lingua, bocca, occhi, coda, ali e artigli, immergendo il visitatore in una giungla di piante artificiali, effetti speciali e luminosi. Un'altra esperienza «immersiva» si può sperimentare al Museo della Permanente, dove fino al 27 gennaio va in scena «Caravaggio Oltre la tela». Per vivere gli eventi clou della vita del grande Maestro che ha rivoluzionato la pittura fra il 500 e il 600, e ammirare alcuni capolavori altrimenti impossibili da mostrare, come i quadri della Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi o della Cappella Cerasi a Santa Maria del Popolo, le opere del Louvre come la Morte della Vergine. Sempre alla Permanente, c'è «Tex 70 anni di un mito», mostra che racconta come l'Aquila della Notte sia riuscita a diventare un eroe e un vero e proprio fenomeno di costume. Disegni, fotografie, materiali rari, installazioni, la mostra (fino al 27 gennaio), è il più importante omaggio mai dedicatogli. Al Museo della Scienza da giovedì 1 a domenica 4 novembre i temi di Halloween diventano intelligenti con le storie paurose: fra le tante iniziative, quella in cui adulti e bambini potranno inventare e animare la loro storia mostruosa con la tecnica dello stop motion, produrre scariche e scintille come nel 700, o realizzare cibi appiccicosi che brillano nel buio. Entra nel vivo anche l'offerta teatrale «family friend». Al Nazionale continua il successo di Mary Poppins. E con il musical diretto da Federico Bellone, prima produzione italiana dello spettacolo che debuttò a West End nel 2004, ci si diverte a fin di bene. Parte del ricavato sarà destinata a 4 progetti di Fabbrica del Sorriso, come «A regola d'arte», per favorire integrazione e crescita sociale dei ragazzi dei quartieri disagiati delle città italiane con un'offerta formativa basata su rugby e musica. Al Teatro della Luna, il tema è Halloween: Il 31 ottobre va in scena «Transilvania. Mostri alla riscossa», regia di Michele Visone. Il Conte Dracula insieme a dei divertenti mostri vuole organizzare una festa di compleanno speciale per la figlia, insieme a loro un esercito di mostri esilaranti, scheletri, e personaggi spaventosi.