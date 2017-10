Don Colmegna e Povia match sull'immigrazione

Chiara Campo

Da don Virginio Colmegna all'«uomo ragno», alias quel Walter Zegna che le parava (quasi) tutte davanti alla porta dell'Inter e della Nazionale. L'ex campione di viale Ungheria è stato candidato all'Ambrogino d'Oro dal capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi, la nomination del fondatore e presidente della Casa della Carità - prete caro alla sinistra - è stata sottoscritta invece da tutti i partiti di maggioranza in Comune, Pd, lista Sala e Insieme x Milano. Colmegna viene indicato in questo momento soprattutto per la campagna «Ero straniero», la raccolta promossa con Emma Bonino per superare la Bossi-Fini (...)