Due pedoni travolti in poche ore

Una donna di 71 anni in coma all'ospedale e un 50enne morto sul colpo. Il bilancio tragico è quello di due investimenti di pedoni avvenuti ieri a Milano. L'anziana poco prima delle 12.30 è stata travolta sulle strisce pedonali da una Lancia Musa mentre attraversava la strada all'angolo tra via Cabella e via Gozzoli, a Baggio. Ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del San Carlo.

È di nazionalità libica invece l'uomo ucciso alle 14.45 all'angolo tra via Sammartini con via Tonale, in zona stazione Centrale, da un mezzo che collega la stazione con gli aeroporti. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale l'autista della navetta non avrebbe notato il pedone in strada.