E sul mercato impazza il profumo che seduce

Anche il profumo vuole la sua parte. A completare l'opera di seduzione delle star di Hollywood, ma non solo, e a rendere i loro personaggi ancora più attraenti, è stato appena lanciato sul mercato Hollywood Attraction, Pheromone Parfum, il profumo ai Feromoni, disponibile nella versione homme e in quella pour femme con Osmopherine. Che cosa sono questi feromoni?

Lo spiega la scienza: si tratta di sostanze prodotte dalle nostre ghiandole endocrine con il potere di indurre reazioni fisiologiche e comportamentali, anche se, nello specifico, secondo l'etimologia greca della parola, feromoni potrebbe essere tradotto come «portare eccitamento».

«Il profumo di LR Wonder Company - spiega Lorenzo Riva - è frutto di uno studio attorno al potere di questi feromoni che attivano una reazione di attrazione tra due esseri umani; e non parlo solo di quella sessuale». Volete essere notati? Avete in programma un colloquio di lavoro e vorreste fare colpo sul vostro interlocutore? E perché no, volete sedurre qualcuno, esprimendo al meglio la vostra sensualità? A volte bastano davvero due gocce di profumo per acquisire sicurezza e presentarsi con una padronanza di sé che vi renderà ancora più affascinanti e irresistibili.

Diventerà difficile, a questo punto, celare la grande fiducia in se stessi e nel proprio potere di persuasione, magari già elementi intrinsechi nella genetica di ciascuno, ma senza dubbio valorizzati e resi ancor più manifesti grazie a un'aurea di profumazione sensazionale. Il profumo sarà la carta vincente per affermare la propria personalità. Con Hollywood Attraction potreste vincere la vostra sfida.

A proposito di sfide, Lorenzo Riva non se ne lascia scappare una e dopo aver messo in moto il suo laboratorio di ricerca e innovazione, ha posto la firma su un'alchimia interessante tra una fragranza moderna e giovane e il potere attrattivo dei feromoni.

Il successo di questo profumo che già impazza tra le star hollywoodiane non è solo una questione di chimica: Hollywood Attraction è un profumo che va oltre la percezione olfattiva, giocando un ruolo determinante nelle tecniche di seduzione.

ViPer