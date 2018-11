Ecco il progetto per ricordare nelle scuole Sergio Ramelli

Si parlerà di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi nelle scuole. A giugno in Regione è stata approvata una mozione di Franco Lucente, capogruppo di Fdi. Ora Lucente ha dato seguito all'impegno incontrando il direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

Ramelli era uno studente, Pedenovi un consigliere provinciale del Msi: furono uccisi a Milano, a un anno di distanza uno dall'altro. «Vittime dell'odio politico» diceva il documento, chiedendo che la loro storia sia «presa ad esempio per la condanna di atti di violenza ancor oggi troppo frequenti». Quel voto del Consiglio non resterà lettera morta. «Sarà una realtà negli istituti milanesi già a partire dal prossimo anno - commenta Lucente - e poi come impegno costante negli anni a venire». «Il primo passo - spiega - è stato fatto quando ho incontrato Delia Campanelli, direttore generale dell'Usr. Abbiamo studiato un programma che possa comprendere un avviso diramato agli istituti dall'Ufficio scolastico, un bando, una serie di approfondimenti e delle giornate informative per le scuole e gli insegnanti. Chiederò anche in sede di ilancio fondi per realizzare tutte queste cose e per creare dei premi per il bando. A breve ci incontreremo di nuovo e organizzeremo un tavolo per mettere a punto tempistiche e dettagli. In questi giorni sentirò anche l'assessore Rizzoli, per informarla degli sviluppi e per chiedere anche il suo supporto. Contiamo che per aprile possano partire i nostri progetti».