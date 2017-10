Ecco le scritte «Battisti libero»

Ecco che arrivano pure le scritte sui muri dei tifosi di Cesare Battisti. «Battisti librro», «No all'estradizione»: queste le frasi comparse in via Litta Modignani e via Ippocrate. Tutte accompagnate da simboli e slogan anarchici.

Il terrorista condannato all'ergastolo per quattro omicidi commessi durante gli anni di piombo e fuggito in Brasile ha ancora molti sostenitori in Italia. Sia tra intellettuali e politici, molto meno pronti a dirlo espressamente rispetto al passato però, sia negli ambienti della sinistra estrema.

Ora che l'estradizione dell'ex capo dei Proletari armati per il comunismo (Pac) è tornata una questione d'attualità, in seguito all'arresto di Battisti che stava scappando in Bolivia, anche le contrapposizioni tra fazioni nel nostro Paese si sono riaccese. E c'è anche chi si spinge a imbrattare i muri della città per appoggiare quello che considera un eroe in nome di un alto ideale e invece è solamente un assassino e un criminale comune.