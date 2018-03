Ecco tutte le partite all'ultimo voto Big match in centro

Chiara Campo

La sfida più attesa si gioca nel cuore della città. Collegio Milano 1 (Lombardia 1-12), è la zona dove almeno dal 2010 il centrosinistra ha incassato sempre i risultati migliori. Anche in occasione del referendum-flop per la riforma costituzionale del 4 dicembre 2016 la Cerchia dei Bastioni ha detto ampiamente sì a Renzi: i favorevoli alla riforma si sono attestati intorno al 64,79%. Domenica sera quindi sarà interessante attendere il risultato dei collegi uninominali, dove viene eletto solo il singolo candidato di ogni schieramento che prende un voto in più dei rivali, per capire se il centro sta cambiando direzione. E per la Camera a Milano 1 si scontrano direttamente Bruno Tabacci per il centrosinistra, la presidente della Camera Laura Boldrini per Liberi e Uguali, per il centrodestra è capolista l'avvocato Cristina Rossello e per il Movimento 5 Stelle il direttore di Naba (Nuova Accademia di Belle Arti) Alberto Bonisoli (...)