Euro e sponsor anche in periferia

di Antonio Ruzzo

Gira tutto intorno alle periferie, soprattutto le campagne elettorali. Sopralluoghi, comizi, promesse. Poi però resta tutto più o meno com'era, come è sempre stato e cioè con le amministrazioni delle città che quando devono pensare ad investire, riqualificare, ristrutturare in genere partono dal centro. E così i centri storici diventano salotti accoglienti e le periferie restano periferie... Sempre meno accoglienti. Va così. Soprattutto in tempi di crisi quando le amministrazioni pubbliche hanno le casse vuote e devono far quadrare i conti e quindi (...)