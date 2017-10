«Fa caldo, non accendete i termosifoni»

«Noi stiamo cercando di dare il buon esempio e, a parte nelle scuole, negli uffici comunali non accenderemo i termosifoni». Così il sindaco Giuseppe Sala risponde a chi gli chiede cosa si può fare per il solito allarme smog che si ripresenta puntuale ogni fine estate. Cosa si può fare dopo che per il quinto giorno consecutivo il Pm10 è oltre la soglia consentita nonostante ancora non siano stati accesi i riscaldamenti che per fortuna non servono visto il clima caraibico di questi giorni. «E faccio anche un appello a tutti a non accenderli- continua il sindaco- visto che sono previste ancora temperatura molto alte». fa caldo, non piove e non pioverà almeno fino a giovedì e intanto da domani scattano i blocchi per i motori diesel fino agli euro 4 senza filtro antiparticolato e da questa mattina le nuove regole per Area C che fissano un giro di vite per i veicoli a gasolio e nuove tariffe d'ingresso per i bus.