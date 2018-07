Una favola per grandi con l'anima da bambini

I film belli non hanno età e non scadono anche se sono usciti da un po'. È il caso dello stupendo La stanza delle meraviglie di Todd Haynes, arrivato in Italia nelle ultime settimane ma presentato a Cannes nel 2017. La trama racconta le storie di due bambini di epoche diverse con il comune difetto della sordità. Le loro strade si incroceranno in modo sorprendente per terminare in un destino che ancora una volta li vede riuniti sul medesimo cammino. Distinto in due moduli narrativi, l'uno a colori per la storia più recente e l'altro in bianco e nero per quella relativa agli anni Trenta, La stanza delle meraviglie seduce al primo colpo, pur chiedendo allo spettatore l'umiltà di lasciarsi prendere per mano ed entrare in una vicenda di grande lirismo e poeticità. Dopo Carol, Haynes racconta una favola che potrebbe piacere anche ai piccoli se fosse più leggera.

