Festa dello sport con eventi open al Selva Alta di Vigevano

Una festa dello sport con tanti appuntamenti per un' occasione speciale: i 50 anni della fondazione dello Sporting Club Selva Alta, immerso nel verde del Parco del Ticino a due passi da Vigevano. "Compleanno" che viene celebrato con un nutrito programma di iniziative da domenica 11 a sabato 24 giugno, con le porte del club aperte a tutti, anche e soprattutto a chi non è socio e vuol vivere e condividere un'esperienza diversa con la possibilità di utilizzare alcune delle strutture che comprendono, tra l'altro, 8 campi da tennis, 2 piscine, palestra, equitazione, campi da calco e basket, area giochi per i più piccoli.

Si parte con la competizione #iocorroaselva, un allenamento collettivo su un percorso di 5, 10 e 15 km organizzato in collaborazione con l’Associazione Federica Griffa ed Escape Team Vigevano. Fine percorso con rinfresco per tutti partecipanti. Domenica 18 giugno alle 17 il campo di Selva Alta ospiterà una partita di calcio in memoria di Ivan Corsico, mentre nel corso della settimana dal 19 al 23 giugno, per i ragazzi che parteciperanno ai centri estivi e ai campi estivi di tennis aperti anche ai non soci saranno organizzati mini tornei di calcio, pallavolo, tennis e pallamano,con premiazione finale e merenda per tutte le famiglie venerdì 23 giugno alle 17.30. Per il appassionati di tennis è previsto un programma ad hoc che prevede lezioni collettive e cardio tennis.

Anche il centro ippico, storicamente collegato al Club, anche se ha una gestione autonoma, aderisce al progetto con il "battesimo della sella" per i ragazzi mercoledì 21 giugno. A chiudere i festeggiamenti, il 24 giugno, serata di gala a bordo piscina durante la quale saranno ripercorse le emozionanti tappe della storia del club, che non solo è stato in questi anni incubatore di giovani talenti nel tennis ed in altre discipline sportive, ma continua ad essere un’oasi di relax ed un luogo di incontro a pochi minuti dal centro di Vigevano.