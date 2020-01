"FotoSintesi", la resilienza degli alberi negli scatti realizzati per FederlegnoArredo

“FotoSintesi, la resilienza degli alberi in uno scatto” è il titolo dell’iniziativa lanciata da FederlegnoArredo sulla sua pagina Facebook con un video di Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in gestione e pianificazione forestale all’Università Statale di Milano, indicato nel 2018 dalla rivista Nature come uno degli 11 scienziati emergenti nel mondo e autore di “La resilienza del bosco. Storie di foreste che cambiano il pianeta”, uscito per Mondadori nel novembre 2019.

Iniziativa che coinvolge chi ama la natura e a cui si può partecipare in modo social: basterà infatti pubblicare sul proprio profilo Facebook una foto che sintetizzi l’idea di resilienza – c’è tempo fino al 4 febbraio 2020 – attraverso scatti che immortalino alberi, piante, boschi e foreste nei contesti più disparati con l’hashtag #FotoSintesi taggando @FederlegnoArredo.

Le fotografie raccolte saranno proiettate giovedì 6 febbraio alle ore 17 presso la sede milanese di FederlegnoArredo in Foro Buonaparte, in occasione della presentazione del libro.

“La resilienza degli alberi - spiega Vacchiano nel video - è quella particolare capacità che hanno alberi e foreste di resistere a eventi avversi che le colpiscono e di adattarsi alle nuove opportunità che si manifestano. Capacità di cui oggi abbiamo un gran bisogno per rispondere efficacemente alle sfide poste dalla crisi climatica” (guarda il video).

Ed è proprio a un anno di distanza dalla tragedia della tempesta Vaia e mentre il patrimonio boschivo dell’Amazzonia e dell’Australia va a fuoco, che FederlegnoArredo lancia quest’idea per riflettere sull’importanza e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale: dal bosco al parco in città, dall’albero alla foresta.