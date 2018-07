Fuori Tono

L a musica occidentale del Novecento, le cosiddette avanguardie. Quale meraviglia questo secolo di rivoluzioni (anche) artistico-culturali che ha saputo partorire un'interessantissima varietà di stili, oltre che - al suo principio ma pure dopo - innovazioni e linguaggi che hanno cambiato la faccia e gli itinerari della storia. Non si finisce mai di approfondire.

Questa sera un'occasione per farlo, saperne di più appunto. A partire dalle ore 21 un evento dedicato proprio a questo periodo movimentato: «Laboratorio Novecento» è il titolo, nell'ambito della rassegna estiva della Civica scuola di musica «Claudio Abbado» diretta da Andrea Melis - Notti trasfigurate - un percorso didattico sul repertorio solistico e cameristico dei giovani musicisti del seminario di musica strumentale, tecnologie e analisi per il catalogo moderno e contemporaneo dal 1950 ai giorni nostri. Nel cortile di Villa Simonetta il pubblico potrà ascoltare musiche di Hindemith, Shostakovic, Fedele e Martin, ma anche Andriessen, Ligeti e Cage. A proporre le pagine di questi autori - l'olandese Louis Andriessen e Ivan Fedele in attività - saranno formazioni da camera; strumentisti e voci femminili. Vale la pena, buon ascolto.