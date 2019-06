Fuori Tono

U ltime note prima delle pausa estiva di «Rondò 2019», stagione del Divertimento Ensemble fondata dal maestro Sandro Gorli -: l'appuntamento è per mercoledì sera dalle 20,30 alla Fabbrica del Vapore. Un programma degno di nota, con la Prima de «Il sogno di Stradella» di Salvatore Sciarrino, già ispirato da questo autore per diversi lavori, compresa un'opera data alla Scala nell'ambito di «Milano Musica». Interessante poi la «sfilata» dei nuovi (e giovani) autori che in questa realtà cultural-concertistica portata avanti con forza da Gorli non manca mai (e menomale che qualcuno ci pensa). In cartellone compositori nati tra il 1979 e il 1980 coi loro pezzi: Andrea Sarto («Tau II per ensemble») Ondrej Adamek («Karakuri-Poupée Mecanique») e Giovanni Bertelli. Col titolo di quest'ultimo - «Lufalafo» per soprano, coro e orchestra - torna in scena il coro Le Nuove Voci del Divertimento che verrà condotto dal direttore-pianista Marcello Parolini, preparatore della proposta-Bertelli. Tra gli interpreti, si segnalano i soprani Alda Caiello e Chiara Ersilia Trapani con la pianista Maria Grazia Bellocchio.