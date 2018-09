Furlan fa corsi di autodifesa nelle Zone

«Preferisco non chiamarla autodifesa, ma autoprotezione: per una persona in difficoltà l'obiettivo è evitare l'aggressore, attaccandolo con psicologia e prevenzione». A parlare è Mario Furlan, fondatore e presidente dell'Associazione «City Angels», nata a Milano nel 1994 per aiutare la parte più vulnerabile della popolazione: adolescenti vittime di bullismo, donne e over 50, mentre «sebbene richiedano anche loro aiuto, gli uomini di 20 o 30 anni preferiscono comunque il ring, luogo in cui possono utilizzare tutta la loro forza fisica».

Istruttore di arti marziali e docente universitario di motivazione e crescita personale, da anni Mario lavora in strada insieme alla sua associazione per assistere i senzatetto e cercare di contrastare la criminalità cittadina. Seguendo le linee guida dell'unica forma di autodifesa istintiva, il «wilding» - di cui Forlan è fondatore -, il presidente di «City Angels» insegna alle vittime a non essere tali, combattendo con l'intelligenza chi è fisicamente più forte, perché «il nostro istinto è l'unica parte che ci permette di percepire il pericolo e diffidare di qualcuno», aggiunge.

Regole base, quindi, da seguire per chi si avvicina ai corsi sono: esercitarsi sulla forza muscolare e su quella psicologica per sorprendere il proprio aggressore in un momento di distrazione; continuare a condurre una vita normale, partecipando alle lezioni con i vestiti di tutti i giorni, perché «se una donna va a lavorare con i tacchi non deve smettere di farlo»; costruire la propria autostima e tirare fuori il meglio di sé attraverso una terapia di gruppo.

Per questo nei prossimi due weekend verranno presentati quattro incontri nei Municipi 2 e 9, voluti rispettivamente dal presidente della Commissione Sicurezza Riccardo Truppo e dal presidente della Commissione Bilancio, Commercio e Turismo Enrico Turato: domenica 16 settembre dalle 10 alle 12 in Piazza Gae Aulenti e dalle 17 alle 19 in Stazione Centrale; domenica 23 al mattino alla Bocciofila Martesana e al pomeriggio all'ingresso di Parco Villa Litta.

Gli incontri potranno ospitare un massimo di 20 persone: per iscriversi sarà necessario mandare una mail all'indirizzo info@cityangels.it.

Iscrizioni aperte anche per i percorsi collettivi che a partire da domenica 14 ottobre continueranno per sette domeniche dalle 10 alle 13.