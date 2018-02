Galleria e piazza Castello affittasi: il Comune punta a 588mila euro

Undici spazi, dai 40 ai 600 metri quadri in affitto. La location? Di tutto rispetto: si parla dei piani alti della Galleria Vittorio Emanuele II e di piazza Castello. Il Comune ha aperto un bando di gara per l'assegnazione in affitto di 11 lotti ai piani alti della Galleria e di altri 3 in piazza Castello (piano terra, secondo e terzo piano), sempre di proprietà del Demanio comunale. Complessivamente il valore dei canoni a base d'asta è di oltre 588mila euro all'anno. La gara si chiuderà il 19 aprile.

I locali in Galleria sono tutti tra i 60 e gli 80 metri quadrati con basi d'asta che vanno dai 12 mila ai 30mila euro di canone annuo. Durata prevista del contratto: 18 anni. Gli spazi, con destinazione terziario e commerciale, sono dislocati sui piani alti del Salotto di Milano con ingressi da piazza Duomo 21, via Foscolo e via Pellico. Tra i locali anche due cantine al piano interrato di via Marino, al cui bando possono però partecipare soltanto i commercianti che hanno già in affitto un locale in Galleria.

All'asta anche tre spazi in piazza castello 3: per il più grande (645 metri quadrati al terzo piano) si parte da una base d'asta di 238.972 euro di canone annuo. Il secondo spazio di 396 metri quadri al secondo piano parte da una base d'asta di 112.860 euro, mentre il terzo, a piano terra per 95 metri quadri, ha una base d'asta di 27.075 euro di canone annuo. Gli spazi saranno concessi unicamente per uso ufficio. A carico dei locatari le «spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e qualsiasi opera necessaria per l'agibilità e l'uso dell'immobile». Spetta anche agli assegnatari «la realizzazione degli interventi di ripristino strutturale e restauro architettonico, adeguamento funzionale e impiantistico necessari per le attività».

É stato lanciato ieri da Palazzo Marino anche il Manuale Operativo per l'Arredo Urbano. Obiettivo: migliorare la qualità degli spazi verdi e urbani attraverso azioni di riqualificazione e valorizzazione. Il documento indica i tipi di elementi di arredo e sistemi verdi da utilizzare a seconda dell'ambito territoriale di riferimento della città, quattro in tutto, definendone le caratteristiche tecniche e specificandone dimensioni e colore.