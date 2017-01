Una mostra e un docu-film celebrano a Malpensa e Linate la Giornata della Memoria

Una mostra e un docu-film per celebrare negli aeroporti milanesi gestiti da Sea la Giornata della Memoria 2017, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Milano. Testimonianze toccanti raccontate fino al 30 gennaio dalla mostra 27 Gennaio: Memorie di una Storia fatta di Storie allestita nell’atrio di arrivo alla stazione del Terminal 1 di Milano Malpensa, mentre un estratto della mostra è visibile anche agli imbarchi di Milano Linate. La mostra, attraverso immagini e brevissimi testi, offre spunti di riflessione sulla quotidianità che portò a dividere il mondo in uguali e “diversi”, incolpando questi ultimi per il fatto di esistere, o di pensare, o di disobbedire a ordini criminali.

Immagini di vita quotidiana, rappresentata da testi di legge, documenti che riguardavano la propaganda razzista e oggetti dei deportati (privati o visibili nei musei dei Lager) “parlano” ai viaggiatori di una realtà lontana nel tempo che nell’indifferenza generale iniziò a “consumare” l’idea di Uomo. 27 Gennaio: Memorie di una Storia fatta di Storie non propone un viaggio nei luoghi della memoria, ma vuole “fare memoria” delle persone che un tempo vennero costrette a viaggiare per ignota destinazione.

La mostra è ideata e realizzata da Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della Shoah, delle Deportazioni e dei Genocidi, presso l’Issr di Milano, docente presso il Master internazionale di secondo livello sulla Didattica della Shoah all’Università Roma Tre, collabora con Enti di ricerca nazionali, polacchi e israeliani sul tema della Memoria.

Un altro importante contributo - testimonianza è rappresentato da un video situato a fianco dei pannelli della mostra di Malpensa che solo il 27 gennaio in via eccezionale, sarà proiettato al Teatro olografico della Porta di Milano del Terminal 1 di Malpensa: è il docu-film Memoria diretto e prodotto da Ruggero Gabbai, un lungometraggio sui 90 ebrei italiani sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Selezionato al Festival del Cinema di Berlino 1997, è stato trasmesso in prima serata su Rai Due. Il film è stato inoltre selezionato ai festival di Gerusalemme, San Francisco, Washington, Marsiglia, Valenza, Istanbul. Ha vinto il Film Festival di Norimberga del 1999.

Memoria è stato proiettato a Montecitorio alla presenza delle massime autorità dello Stato.“Memoria è uno dei più importanti documenti per la storia e la cultura del nostro Paese”, Romano Prodi, Primo Ministro.