Giovani, lavoro e sanità Il centrodestra compatto lancia la sfida di Basiglio

Michelangelo Bonessa

Il centrodestra a Basiglio si presenta unito in piazza Marco Polo. La straordinaria Basiglio, Forza Italia, Lega Nord e Movimento animalista insieme per sostenere Simone Patera, 27 anni e una candidatura a sindaco. Al gazebo, dove si distribuiscono piantine di prezzemolo e materiali informativi, si vedono il deputato di Fi Graziano Musella e Luca Toccalini giovane leghista prossimo all'entrata in Parlamento. Membri del Movimento animalista e tutti i sostenitori di Patera che spiega il programma dei primi cento giorni: «Per prima cosa penseremo ai trasporti: noi siamo per una Basiglio più interconnessa perché questa città è molto bella, ma isolata dagli altri comuni e Milano diventa difficoltosa da raggiungere anche per i nostri giovani iscritti all'università spiega - ma soprattutto di sera mancano i collegamenti, grazie a dio nell'ultimo periodo si sono aperti dei nuovi locali a Basiglio, ma è difficile godere della vita serale perché mancano i mezzi per tornare a casa». Poi c'è una questione estetica oltre che pratica: «Il secondo step precisa il candidato sindaco è di trovare il modo migliore di togliere quello scempio di gru che è davanti a Rivalago, è davvero una scena indecorosa per la nostra città». Il terzo punto riguarda la salute degli anziani: «Abbiamo in mano un progetto di un professore israeliano che si occupa di malati cronici che vorremmo portare a Basiglio afferma Patera - in sostanza si tratta di dare la possibilità ai pazienti di non dover andare in ospedale, ma di vedere l'ospedale andare dai pazienti. Il progetto è possibile e a costi sostenibili». Infine un occhio al futuro: «Siamo in un paesino che era il comune più ricco d'Italia, dove abitano professionisti e imprenditori e non c'è uno spazio di co-working. Ci vuole un laboratorio di idee: tutti dicono che dobbiamo creare uno sportello di collocamento, ma cosa collochiamo se il lavoro non c'è domanda il giovane imprenditore -? Al contrario, dobbiamo creare lavoro, vogliamo portare qui un incubatore di start up equo solidali. Con Regione Lombardia inoltre possiamo avere delle facilitazioni per l'accesso al credito».

C'è chi critica lo schieramento di centrodestra chiamandoli «la lista dei costruttori», ma Patera ci tiene e sottolineare come il Piano di governo del territorio, lo strumento burocratico che dice dove e cosa si può costruire, non è stato sviluppato e approvato dalla sua lista: «Vorrei sapere chi lo dice visto che il Pgt attuale è stato redatto due giunte fa e adottato da quella attuale, è vero noi abbiamo l'appoggio di Forza Italia e Lega, ma quando concepirono il Pgt erano un'altra Forza Italia. Oggi conclude il candidato - c'è una nuova Forza Italia che punta sui giovani: possiamo avere un dialogo con il costruttore, ma questo sarà fatto solo a salvaguardia del nostro territorio. Io e gli altri candidati siamo fermi su un punto: nessun mattone in più verrà posato su questo territorio oltre a quello che c'è scritto sulla nostra convenzione».