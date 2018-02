Giudici assolvono centri sociali «Non c'è prova di occupazione»

Tutti assolti gli occupanti abusivi dello «Zip» di via San Calocero. L'ex asilo in zona Sant'Agostino è stato occupato da esponenti dei centri sociali Zam e Lambretta l'11 dicembre 2015. Lo sgombero otto mesi dopo.

Per la Procura, non c'erano dubbi sul fatto che i cinque antagonisti arrivati a processo avessero partecipato. Erano stati visti all'interno dello stabile in più di un'occasione, uno di loro era persino stato sorpreso a buttare la spazzatura. Quando la Digos bussò alla porta si sentì anche rispondere: «Non potete entrare, questo è uno spazio occupato». Secondo i giudici però, non ci sono prove sufficienti che gli imputati abbiano trascorso mesi nell'edificio.