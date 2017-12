Governo, soldi per il barcone Ma la metro può attendere

Biglietto Atm congelato almeno per il prossimo anno, ma la giunta Sala sta confezionando un «pacco» per il 2019. Il sindaco ne ha discusso con gli assessori nell'ultima seduta e ieri ha confermato: «Le nuove metropolitane portano un aggravio di costi e il governo non ci sta dando molto una mano. Nel 2018 non prevedo grandi cambiamenti di tariffe, sul 2019 vediamo». Eppure Roma trova mezzo milione per trasferire dalla Sicilia a Milano il barcone dei profughi affondato nel 2015. E Sala ringrazia invece di chiedere che i fondi siano spostati su altre priorità. Per il centrodestra è «uno schiaffo ai milanesi in crisi».