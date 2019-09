«Il GP a Monza per i prossimi cinque anni»

Il Gran Premio d'Italia di Formula 1 si svolgerà a Monza anche nei prossimi cinque anni. A rassicurare gli appassionati è il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, spiegando che l'asterisco sulla gara Monza nel programma della Fia per il prossimo anno «è puramente teorico e non appare nei documenti ufficiali». «Dovremmo essere molto vicini alla firma con Liberty Media - ha aggiunto Sticchi Damiani - poi avremo cinque anni davanti in cui possiamo stare tranquilli e sereni e per poter migliorare ancora questo circuito e prepararci all'appuntamento del 2022, anno in cui festeggeremo i cento anni di nascita dell'Autodromo». A proposito invece delle vendite dei biglietti per il weekend di quest'anno, Sticchi Damiani ha detto: «Le vendite stanno andando bene, a oggi sono in aumento dell' 11 % rispetto allo scorso anno . La cosa più importante è che questo aumento c'è stato prima che Leclerc con la sua Ferrari vincesse il Gran Premio di Spa». Tutto pronto per la novantesima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1. L'autodromo di Monza si appresta a ospitare il grande circo della velocità, con un week end ricco di appuntamenti e spettatori. Il pronti-via sarà dato domani in piazza Duomo a Milano, dove ACI e Scuderia Ferrari festeggeranno i novant'anni della fondazione del Cavallino Rampante. Poi da giovedì tempo di prove e domenica alle 15,10, subito dopo il passaggio sopra la griglia di partenza delle Frecce Tricolori, si accenderanno le luci dei semafori. «Se siamo riusciti a confermare il Gran Premio di Formula 1 a Monza è grazie allo stesso spirito di collaborazione tra le istituzioni e il territorio che ci ha portato alla conquista delle Olimpiadi - ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana -. Regione Lombardia crede molto nel rilancio di tutto il Parco e non solo dell'Autodromo. La Regione contribuirà economicamente per i prossimi cinque anni con 5 milioni di euro l'anno»

ARuz