Dopo la gran batosta di Sesto il Pd punta su cinque uscenti. Ma adesso rischia il cappotto

Cinque su cinque. Dopo la difficile tornata amministrativa del 2017, in cui ha dovuto cedere una storica roccaforte come Sesto San Giovanni, il Pd milanese arriva all'appuntamento elettorale con le elezioni amministrative del 2018 nella difficile posizione di chi ha molto da perdere. In tutti e cinque i Comuni che eleggeranno il sindaco fra quaranta giorni, Pd e alleati sono maggioranza uscente. E in tutti e cinque i Comuni, Democratici e alleati ricandidano il sindaco uscente.

Vale a Bresso, dove Pd, sinistra e lista civica sostengono Ugo Vecchiarelli, che corre per il secondo mandato e ha un lungo curriculum amministrativo all'attivo. Iscritto al Pds dal 1993, di cui è stato vicesegretario cittadino, dal 1998 al 2013 è stato consigliere comunale, assessore, capogruppo, e cinque anni fa si è candidato alle primarie del centrosinistra e guadagnandosi la nomination per le Comunali, vinte contro il centrodestra.

Corre per il bis anche il sindaco di Gorgonzola Angelo Stucchi, sostenuto dal Partito Democratico e dalla lista «Gorgonzola Bene Comune». Per il Movimento 5 Stelle il candidato dovrebbe essere Antonio Zantonini.

A Bareggio il Pd, con una lista civica, sostiene il sindaco uscente Giancarlo Lonati. A Cinisello altro sindaco uscente: Siria Trezzi (nella foto), che nel 2013 aveva sconfitto «da sinistra» il Pd, allora era un'esponente di Sel, ma dopo la vittoria alle Comunali (ha conquistato il ballottaggio con il 65,14 per cento dei voti) nel corso del mandato ha aderito al al Partito democratico, complice anche la diaspora politica dei vendoliani. Trezzi è sostenuta da Pd, Cinisello Balsamo Civica e da «La Città Giusta» una mini-coalizione di sinistra. Per i 5 Stelle corre Maurizio Zinesi.

Ad Arese il centrosinistra ripresenta la sindaco uscente Michela Palestra, consigliera metropolitana sostenuta da Pd e altri. Per i 5 Stelle la candidata sindaco è Michaela Piva.