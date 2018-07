Grande jazz a Milano Ma quante rassegne nell'estate fuori porta

Luca Pavanel

Jazz a Milano: avanti piano, l'hinterland e le province camminano. E a volte pure veloce, come succede per esempio un po' più in là, in altre zone lombarde. A Crema, per esempio, dove sta per partire il «Jazz Art festival» cittadino (dal 10 al 15 luglio).

Benvenuti nell'universo mondo dei parenti alla lontana di Chalie Parker, Miles Davis e Charles Mingus, in città e fuori porta, comunque nei suoi dintorni. Uno si immagina che il capoluogo lombardo in questo periodo assomigli un po' di più alle grandi città internazionali, giusto per i paragoni Parigi, Londra e New York «esibizioni» di star nei parchi, agli angoli delle metropolitane, nei club tra le fresche frasche. Ma per carità, di realtà buone comunque ne esistono. A tenere alta la bandiera jazzistica c'è la stagione «Area M»; seguono rassegne qua e là dove si fa di tutto un po' e ci scappa il «live» dedicato al genere, poi la schiera dei locali e localini che lemme lemme si avviano verso la chiusura per ferie. Per il resto, c'è un altro evento principe che sta per partire, «Midnight-jazz-festival» a Palazzo Mezzanotte, dal 17 al 24 (vedi scheda). Appassionati, niente paura insomma: di proposte nella capitale lombarda ce ne sono.

Per i cultori del jazz alla milanese c'è «Area M», iniziativa ben radicata a Città Studi con una forte propensione a manifestarsi nel resto della metropoli. Conta sul calendario «Il Quartiere della musica» (prossimo «live al Giardino delle Culture con Purple Quintet), e sul cartellone «... in tutta Milano» (il 18 luglio sempre in via Morosini con Push Up Quintet). Che dire di «Suoni Mobili 2018» (fino al 4 agosto), che coinvolge ben tre province, quelle di Monza, Lecco e Milano: 44 concerti, di cui 11 prime assolute in Italia e 18 presentazioni di progetti discografici. Prossimo evento sotto mano stasera alle 21.30 a Usmate Velate (Villa Scaccabarozzi) con la formazione A.T.A Acoustic Tarab Alchemy. E ancora.

Anche Desio in materia dice la sua (fino al 10 luglio): stasera è il turno dei Cantellops Island. Dopo l'annuale Iseo Jazz (fino al 16 luglio): a Palazzolo Alessandro Rossi Emancipation con Massimiliano Milesi (sassofoni), Massimo Imperatore (chitarra elettrica), Andrea Lombardini (basso elettrico), Alessandro Rossi (batteria, elettronica) Flavio Boltro BBB trio Flavio Boltro (tromba, elettronica), Mauro Battisti (contrabbasso), Mattia Barbieri (batteria).

Infine ma non per ultimo «Il Crema Jazz Art Festival» che parte martedì 10: sei giorni di concerti, una mostra fotografica e un palinsesto di iniziative collaterali in programma per la quarta edizione. La rassegna accoglierà anche star internazionali. E a proposito di star non dimenticate la data di venerdì. A Vigevano ci sarà il concerto del pianista Stefano Bollani. Buon ascolto.