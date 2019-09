Hotel Terme Preistoriche, dal 24 ottobre lo spettacolo dell'«arte» del benessere

Viviana Persiani

Non fatevi ingannare sentendo parlare di Terme Preistoriche. Archeologia e storia antica sono agli antipodi del concept innovativo e esclusivo di benessere e di Spa che caratterizza, al centro del secolare parco di 40mila metri quadrati di Terme Preistoriche Resort & Spa di Montegrotto Terme, a pochi chilometri da Padova, Neró Spa New Experience, di recente apertura, capace di attrarre sia i clienti che vogliono stare bene, sia un pubblico raffinato alla ricerca di arte e cultura.

L'acqua trasparente che scorre in dedali di purezza, è stata fonte ispiratrice dell'architetto Alberto Apostoli che ha firmato la realizzazione di una proposta di wellness unica e vivacizzata dal dialogo tra la tradizione della Spa e l'innovazione di trattamenti da sperimentare in un ambiente dal design esclusivo. La struttura, che si sviluppa su una superficie di 1.200 mq sopra le piscine Panoramiche, dopo l'apertura estiva al pubblico, sarà inaugurata ufficialmente, dal 24 al 27 ottobre, con quattro giorni di seminari, letture ed eventi musicali dedicati alla salute e alla cura di sé. Per la prima volta il battesimo di uno spazio termale, sarà «spettacolarizzato», grazie all'unione di varie arti che rappresenteranno la filosofia di questa oasi di benessere. Quella del wellness, innanzitutto, con attività quali lezioni di yoga, bagni di gong, rituali Aufguss all'interno della sauna panoramica e del Temazcal. Così come quella legata all'architettura, con Apostoli che risponderà alle domande del pubblico. Sarà inaugurata la galleria d'arte, con l'esposizione dell'artista padovana Carla Rigato; oltre a musica dal vivo, con concerti vibrazionali di accompagnamento del sole al tramonto ed esibizioni live.

Fulcro dell'inaugurazione lo spettacolo con contorsionisti e acrobati luminosi itineranti tra le cabine benessere della zona umida della spa. Del resto, la zona vocata al termalismo, diventata famosa nel mondo proprio per le proprietà delle acque salsobromoiodiche e del Fango Naturale Maturo Doc del bacino termale di Abano e Montegrotto Terme, si è naturalmente prestata a un rinnovamento della proposta wellness, grazie allo sguardo attento della titolare Angela Stoppato. Neró Spa offre ai suoi ospiti una scelta davvero ampia di salubri trattamenti termali. Un esempio è Unico Neró Spa, definito come rituale di accoglienza, pensato per permettere all'ospite di abbandonarsi alle voluttà di Neró Spa e al piacere di Origine Neró Spa col Fango Termale. E che dire di Morfeo Neró Spa che, coinvolgendo tutti i sensi, accompagna l'ospite al sonno? Per chi ama i trattamenti di coppia, invece, all'interno della Private Spa, modernissimo modulo Sasha Jacuzzi disegnato da Apostoli proprio per Jacuzzi, tra sauna e bagno turco privati, idromassaggio e un rituale esclusivo, sarà possibile gustarsi Intreccio Neró Spa. Momenti resi unici anche dalla linea di creme e oli essenziali Neró Beauty Experience.

Da non perdere, i trattamenti della medicina ayurvedica che si sposano perfettamente con prodotti a base di acqua termale e fitocosmesi selvatica, formulati in esclusiva per la nuova Spa. E nel percorso acque, oltre alla sauna finlandese, al bagno turco, all'hammam, alla stanza del sale e alla vasca salina, il temazcal e il kotatsu,- da utilizzare per degustare tè e infusi con i piedi immersi nell'acqua calda - non passano inosservate le due piscine termali del resort all'aperto, collegate alle piscine coperte, con 56 idromassaggi e sei cascate cervicali. Per informazioni: Terme Preistoriche -Via Castello, 5 - 35036 Montegrotto Terme (PD) Tel. 049 793477. Sito web: www.termepreistoriche.it