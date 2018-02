I programmi del centrodestra su bollette, animali, sicurezza

C'è il tema degli oneri fiscali sulle bollette elettriche, composte per oltre il 40% da imposte, e la sicurezza del sistema (ovvero limitare il rischio di rimanere senza approvvigionamento) nel programma «Energia fattore di sviluppo presentato ieri dalla coordinatrice regionale di Forza Italia con Stefano Saglia, già sottosegretario allo Sviluppo del governo Berlusconi, Franco Ferrari Aggradi, vice presidente di Assopetroli e Assoenergia, Loredana Ruggeri, docente di Economia aziendale e manager nel settore dell'efficienza energetica. Ultimi giorni prima del voto e il centrodestra punta tutto sui progetti concreti. Come gli sgravi fiscali per gli alimenti e la mutua per gli animali lanciata come Movimento animalista, ma dentro Fi, da Michela Vittoria Brambilla: «Il governo usa gli animali solo per fare cassa». Fdi punta su sicurezza e aiuti ai neo genitori.