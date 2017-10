I tre amici che hanno inventato l'aperitivo che «fa bene alla salute»

Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, cantava Gino Paoli. Qui gli amici sono tre: due giovani e vulcanici fratelli lanciati nell'olimpo della ristorazione, Jacopo e Leonardo Signani, più un coetaneo parigino dai natali illustri, Guillaume Desforges Marzotto. Tre perfetti millennials che hanno voluto reinterpretare l'archetipo della Milano da bere, inventando un aperitivo decisamente controcorrente. La bevanda si chiama Holi, limpida e dal gusto frizzantino confezionata in una lattina argento totalmente riciclabile. La differenza la fa il contenuto, perchè l'idea dei tre amici al bar era quella di inventare il primo cocktail salutare. Niente alcol, niente zuccheri ma soltanto sostanze benefiche per un organismo stressato dal logorio della vita moderna, come diceva Calindri: vale a dire vitamine, sali minerali e benefici estratti tra the verde, ginseng, tarassaco, finocchio e yerba mate, una pianta originaria del Sud America erba con proprietà diuretiche e antiossidanti. «L'idea ci era venuta in America vedendo il successo mediatico di una bibita tonificante e con proprietà... antisbronza» dice Marzotto. «Ma gli effetti post-bevuta non ci interessavano, quanto invece creare una bevanda davvero wellness ma per tutti i giorni, un drink multuivitaminico da consumare ai pasti, in ufficio o in palestra». Detto fatto. I tre giovani amici hanno contattato dei nutrizionisti e hanno prodotto tre anni fa la bibita distribuendola in un primo tempo in una cinquantina di locali cool tra Milano, Londra, Parigi e New York.

L'iniziale successo ha poi allargato il business alle palestre, ai centri benessere ma anche alle sedi di aziende multinazionali simbolo del nuovo millennio, come Google o Amazon, ma anche agli eventi dei grandi brand di moda come Fendy, Disquared e Nike.

È di queste ultime settimane, invece, la discesa in campo di grandi investitori che, fiutando il mix di innovazione e life style, permetteranno l'accesso di Holi alla grande distribuzione. «Quello che piace della nostra idea - dice Marzotto - è il fatto di aver coniugato il bere come fattore social al benessere, un concetto che oggi è sempre più vicino alle esigenze del pubblico anche giovane. Holi è una soda piacevole e disintossicante che i barman stanno cominciando a proporre anche in versione cocktail. Pare che renda meno nocivo anche l'alcol...».

MdM