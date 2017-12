Infermiere azzannato da un pitbull: 46 punti per medicarlo

È stato azzannato da un grosso pitbull in centro a Seregno, nella Corte del Cotone. È successo martedì a un infermiere di 46 anni, di Seveso. L'uomo ha raccontato agli agenti della polizia locale che stava uscendo da un bar. In via Marco Polo, un «cagnone» si è avvicinato. L'infermiere, attratto dalla bellezza dell'animale, ha chiesto al padrone di accarezzarlo. All'improvviso il pitbull, con un comportamento in apparenza inspiegabile, lo ha aggredito, morsicandolo in pieno volto. Quindi il cane lo ha ferito in modo profondo alla bocca. A soccorrerlo sono arrivati anche alcuni ragazzi. Per fortuna il cane ha mollato la presa.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i soccorsi: i medici del 118 hanno ricoverato d'urgenza il 46enne all'ospedale San Gerardo di Monza. Sono stati necessari 46 punti di sutura al labbro superiore e inferiore. L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'infermiere però è andato bene e secondo i medici l'uomo guarirà.

Il finale di questa brutta storia, però, ha anche un altro aspetto decisamente poco piacevole: il padrone del cane, che verrà denunciato, si è allontanato, approfittando del trambusto, senza aspettare l'arrivo dei soccorsi.

RC