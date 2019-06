Kate e Meghan si baciano: il murale di Tvboy ​celebra il Pride a Milano

Kate bacia Meghan...per finta. È il muerale apparso a Milano, ad opera di Tvboy, che ha deciso di celebrare così la settimana milanese dedicata al mondo Lgbtq, in occasione del Pride di oggi.

In piazza Oberdan, proprio nella zona fulcro degli eventi di questa settimana, l'artista ha realizzato l'opera, intitolata "The Royal Kiss". Protagoniste del bacio reale dipinto sul muro le due duchesse della Royal family inglese, Kate Middleton e Meghan Markle: la moglie di William, vestita da sposa, bacia la cognata, moglie di Harry, anche lei raffigurata con indosso l'abito del giorno del matrimonio. In mano tengono un bouquet di fiori, sul petto una spilletta dei rispettivi Paesi d'origine, Inghilterra e America e sullo sfondo un grande cuore rosso che incorona il bacio.

L'artista ha spiegato la sua scelta sul suo profilo Instagram: " Oggi ho scelto di essere a Milano per dare, attraverso questo murale, il mio supporto alla diffusione di un messaggio di inclusione, contro ogni forma di discriminazione e di pregiudizio - ha scritto Tvboy- Ogni essere umano deve poter avere il diritto di sposare la persona che ama" .

Non è la prima volta che Tvboy ritrae personaggi famosi che si baciano: il più noto è stato il murale che ha avuto come protagonisti i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.